Ещё один соперник «Кайрата» оформил разгром в Лиге чемпионов

Футболисты лондонского «Арсенала» разгромили чешскую «Славию» в 4-м туре общего этапа Лиги чемпионов, передают Vesti.kz.

Источник: БЕЛТА

Встреча, прошедшая на стадионе «Эден» в Праге, завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей. Первым успеха добился Букайо Сака, реализовавший пенальти на 32-й минуте. А после перерыва дубль оформил Микель Мерино, отличившийся на 46-й и 68-й минутах.
Незнающий поражений «Арсенал» набрал 12 очков и расположился на втором месте общей таблицы Лиги чемпионов, в то время как «Славия» находится на 30-й строчке, имея в активе 2 балла.
25 ноября «Славия» примет испанский «Атлетик», а на следующий день «Арсенал» сыграет дома с мюнхенской «Баварией».

Напомним, что «Арсеналу» также предстоит встретиться с алматинским «Кайратом» — матч состоится 29 января в Лондоне.

Следующие матчи «Кайрата» в Лиге чемпионов:

?6 ноября: «Интер» — «Кайрат» (в 01:00)
?26 ноября: «Копенгаген» — «Кайрат» (в 22:45)
?9 декабря: «Кайрат» — «Олимпиакос» (в 20:30)
?20 января: «Кайрат» — «Брюгге» (в 20:30)
?29 января: «Арсенал» — «Кайрат» (в 01:00).