Ещё один соперник «Кайрата» оформил разгром в Лиге чемпионов

Встреча, прошедшая на стадионе «Эден» в Праге, завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей. Первым успеха добился Букайо Сака, реализовавший пенальти на 32-й минуте. А после перерыва дубль оформил Микель Мерино, отличившийся на 46-й и 68-й минутах.

Незнающий поражений «Арсенал» набрал 12 очков и расположился на втором месте общей таблицы Лиги чемпионов, в то время как «Славия» находится на 30-й строчке, имея в активе 2 балла.

25 ноября «Славия» примет испанский «Атлетик», а на следующий день «Арсенал» сыграет дома с мюнхенской «Баварией».

