Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин отметил важность расширения возможностей для занятий спортом

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в приветствии участникам гостям и организаторам XIII Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава» отметил важность расширения возможностей для занятий спортом, особенно для юных поколений, соответствующая телеграмма размещена на сайте Кремля.

Источник: © РИА Новости

Он отметил, что форум ежегодно объединяет деятелей спорта, руководителей спортивных федераций и организаций, тренеров, наставников, известных атлетов и иностранных специалистов, а также служит авторитетной площадкой для обсуждения актуальных профессиональных задач и обмена передовыми практиками.

«В центре внимания участников нынешнего форума — перспективные направления и средства развития массового и детско-юношеского спорта. У нашей страны накоплен здесь богатый опыт, которым мы готовы делиться с партнёрами. Отмечу, что по итогам прошлого года уже для более 80 миллионов россиян спорт стал неотъемлемой частью жизни. Сегодня наша общая задача — расширять возможности для занятий спортом, особенно для юных поколений», — говорится в послании.

Президент подчеркнул важность продолжения работы по созданию современной и качественной спортивной инфраструктуры, продвижения масштабных любительских состязаний и турниров, а также обеспечения достойных условий для занятий спортом людям с ограничениями по здоровью.

Российский лидер также выразил уверенность, что предложенные в ходе форума инициативы будут востребованы на практике, станут серьёзным вкладом в развитие спорта в России и мире. Путин пожелал участникам мероприятия плодотворного общения и всего самого доброго.