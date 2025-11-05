Путин отметил важность расширения возможностей для занятий спортом

Он отметил, что форум ежегодно объединяет деятелей спорта, руководителей спортивных федераций и организаций, тренеров, наставников, известных атлетов и иностранных специалистов, а также служит авторитетной площадкой для обсуждения актуальных профессиональных задач и обмена передовыми практиками.
«В центре внимания участников нынешнего форума — перспективные направления и средства развития массового и детско-юношеского спорта. У нашей страны накоплен здесь богатый опыт, которым мы готовы делиться с партнёрами. Отмечу, что по итогам прошлого года уже для более 80 миллионов россиян спорт стал неотъемлемой частью жизни. Сегодня наша общая задача — расширять возможности для занятий спортом, особенно для юных поколений», — говорится в послании.
Президент подчеркнул важность продолжения работы по созданию современной и качественной спортивной инфраструктуры, продвижения масштабных любительских состязаний и турниров, а также обеспечения достойных условий для занятий спортом людям с ограничениями по здоровью.
Российский лидер также выразил уверенность, что предложенные в ходе форума инициативы будут востребованы на практике, станут серьёзным вкладом в развитие спорта в России и мире. Путин пожелал участникам мероприятия плодотворного общения и всего самого доброго.