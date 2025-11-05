Путин отметил важность расширения возможностей для занятий спортом

«В центре внимания участников нынешнего форума — перспективные направления и средства развития массового и детско-юношеского спорта. У нашей страны накоплен здесь богатый опыт, которым мы готовы делиться с партнёрами. Отмечу, что по итогам прошлого года уже для более 80 миллионов россиян спорт стал неотъемлемой частью жизни. Сегодня наша общая задача — расширять возможности для занятий спортом, особенно для юных поколений», — говорится в послании.