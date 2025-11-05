ПСБ и ЦСКА будут сотрудничать в сфере развития спорта и физической культуры

«ПСБ и ЦСКА связывает многолетнее плодотворное сотрудничество в сфере развития физической культуры. Совместно с армейским спортивным клубом мы будем создавать все условия для занятий спортом людей с ограниченными возможностями, в том числе военнослужащих, вовлекая их в паралимпизм и, что особенно важно, уделим внимание патриотическому развитию подрастающего поколения», — сказал Петр Фрадков.