Победитель этапов Кубка мира по лыжам Андрей Парфенов дисквалифицирован на 3 года за мельдоний.

Источник: Спортс"

Об этом сообщается на сайте Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Парфенов отстранен с 22 сентября 2025 года.

Парфенову 37 лет, он является победителем этапов Кубка мира в командном спринте (сезон-2012/13, Сочи; сезон-2016/17, Пхенчхан).