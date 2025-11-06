Об этом сообщается на сайте Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
Парфенов отстранен с 22 сентября 2025 года.
Парфенову 37 лет, он является победителем этапов Кубка мира в командном спринте (сезон-2012/13, Сочи; сезон-2016/17, Пхенчхан).
Победитель этапов Кубка мира по лыжам Андрей Парфенов дисквалифицирован на 3 года за мельдоний.
Об этом сообщается на сайте Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
Парфенов отстранен с 22 сентября 2025 года.
Парфенову 37 лет, он является победителем этапов Кубка мира в командном спринте (сезон-2012/13, Сочи; сезон-2016/17, Пхенчхан).