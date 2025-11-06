Заставил «Интер» нервничать и заслужил уважение всей Европы: что в Италии пишут про «Кайрат»

Казахстанский клуб подтвердил тенденцию, которую демонстрировал и раньше в Лиге чемпионов: стоически держаться до определённого момента, а затем всё же уступать. Но на этот раз итальянцам действительно пришлось понервничать. Выстоять против «Интера» на «Сан-Сиро» весь матч чрезвычайно сложно, даже несмотря на то, что этот европейский вечер уже подарил две истории о «Давидах», одолевших своих «Голиафов»: кипрский «Пафос» победил «Вильярреал», а азербайджанский «Карабах» сыграл вничью с «Челси». К этому списку футбольных сенсаций Казахстан пока не добавился.