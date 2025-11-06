Заставил «Интер» нервничать и заслужил уважение всей Европы: что в Италии пишут про «Кайрат»

Встреча команд состоялась на стадионе «Сан-Сиро» («Джузеппе Меацца») в Милане (Италия) и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев. «Алматы — это крошечная точка на далёком глобусе».
Да, в Казахстане, но буквально в нескольких километрах от Кыргызстана и недалеко от границы с Китаем. Чтобы добраться до «Сан-Сиро», «Кайрат» преодолел почти 7000 километров и провёл в воздухе более восьми часов. В Милан команда прилетела в роли обречённой жертвы, однако всё оказалось совсем не так.
Казахстанский клуб подтвердил тенденцию, которую демонстрировал и раньше в Лиге чемпионов: стоически держаться до определённого момента, а затем всё же уступать. Но на этот раз итальянцам действительно пришлось понервничать. Выстоять против «Интера» на «Сан-Сиро» весь матч чрезвычайно сложно, даже несмотря на то, что этот европейский вечер уже подарил две истории о «Давидах», одолевших своих «Голиафов»: кипрский «Пафос» победил «Вильярреал», а азербайджанский «Карабах» сыграл вничью с «Челси». К этому списку футбольных сенсаций Казахстан пока не добавился.
На «Меацца» команда Кристиана Киву сыграла роль не слишком безжалостного «огра» и с трудом одолела сказочную «Золушку» — «Кайрат» из Алматы. Голы Лаутаро Мартинеса и Карлоса Аугусто принесли «Интеру» четвёртую победу из четырёх в Лиге чемпионов и позволили сохранить лидерство.
На казахском языке слово «Кайрат» означает «сила» или «мужество». И действительно — команда Рафаэля Уразбахтина показала храбрость и характер. «Интер» смог открыть счёт лишь в самом конце первого тайма, хотя до этого имел несколько отличных моментов через Лаутаро и Димарко.
Самый опасный эпизод, однако, создал самый молодой игрок матча — казахстанский талант 2008 года рождения Дастан Сатпаев. Он отобрал мяч, сместился к центру и нанёс мощный удар из-за пределов штрафной — мяч попал в перекладину. Не случайно «Челси» уже договорился о его переходе за 2,5 миллиона евро — парень явно не случайный.
Начало второго тайма «Интер» провёл уверенно и даже был близок к тому, чтобы добить соперника — Пио Эспозито не реализовал момент. Но через несколько минут ситуация изменилась: после подачи углового израильтянин Офри Арад оказался совершенно один между Дюмфрисом и Де Вреем и головой отправил мяч за спину Яну Зоммеру — 1:1. На трибунах взорвались 1700 казахстанских болельщиков, прилетевших в Милан.
Позже Арад пошутил, что если бы «Кайрат» выиграл на «Сан-Сиро», он бы вернулся в Алма-Ату на автобусе за 75 часов. Возможно, так даже лучше, что не пришлось.
Пио Эспозито упустил шанс вновь вывести «Интер» вперёд, а вот Карлос Аугусто мощным ударом низом пробил точно в угол — 2:1. После этого Киву выпустил Маркуса Тюрама, который впервые после травмы появился на поле, надеясь, что тот поставит точку. Но «Кайрат» не сдался и оставался опасен до финального свистка.
Когда Луиш Годиньо дал свисток об окончании матча, для миланцев это было облегчением — встреча могла пойти по куда более опасному сценарию. Однако самое главное — «Интер» остался на вершине таблицы Лиги чемпионов, а «Кайрат» заслужил уважение всей Европы", — пишет издание.