Скейтбордист Тони Хоук поздравил Овечкина с 900-й шайбой в НХЛ: «Мы оба в клубе “900”, дай пять. Если забьешь 1080, поговори с Томом Шааром — он делал вращение на 1080 градусов»

Бывший профессиональный скейтбордист Тони Хоук поздравил его с этим достижением. В 1999 году Хоук стал первым, кто выполнил трюк с вращением на 900 градусов.
"Хочу поздравить с рекордом по голам в НХЛ, ты побил рекорд Уэйна Гретцки. Знаю, что это случилось достаточно давно, но сейчас ты наконец достиг отметки в 900, и я об этом кое‑что знаю — дай пять!
Уверен, впереди у тебя еще много голов. Если ты достигнешь отметки в 1080 шайб, придется поговорить с Томом Шааром — он делал вращение на 1080 градусов на скейтборде.
Ну, а пока мы оба в клубе «900». Поздравляю, Ови!" — сказал Хоук.
«Вашингтон» проведет церемонию в честь Овечкина 26 ноября. Форвард забил 900 шайб и провел 1500 матчей в регулярках за клуб.