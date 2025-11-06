Ричмонд
Министр спорта Сербии надеется укреплять сотрудничество с Россией

САМАРА, 6 ноя — РИА Новости. Министр спорта Сербии Зоран Гаич выразил надежду на укрепление сотрудничества с российским профильным ведомством по всем видам спорта.

Источник: Спорт РИА Новости

Гаич был волейбольным тренером и работал в России с 2005 по 2009 год, возглавляя в том числе сборную страны.

«Я очень горжусь тем, что мы с (министром спорта России Михаилом) Дегтяревым подписали меморандум о сотрудничестве, и в тот же вечер провели волейбольные встречи. Это не просто бумажка, а конкретные действия. Есть по паделу, есть по карате. Надеемся, по всем видам спорта будем укреплять сотрудничество», — сказал Гаич в ходе пленарного заседания «Спорт во имя будущего: побеждаем вместе» на международном форуме «Россия — спортивная держава».

«Как вы знаете, Сербия — единственная страна в Европе, которая не ввела санкции против России после начала СВО. Мы испытываем колоссальное давление со стороны международного сообщества. Наш президент, господин Вучич, обозначит позицию, что мы не собираемся вводить санкции против России», — добавил он.