Прямая трансляция матча Рыбакиной за выход в финал Итогового турнира WTA

Сегодня, 7 ноября, первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина проведет полуфинальный матч на Итоговом турнире WTA в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), передают Vesti.kz.

Источник: Freepik

Соперницей казахстанки выступит пятая ракетка мира Джессика Пегула из США. Начало матча намечено на 20:00 по казахстанскому времени. Прямая трансляция доступна по этой ссылке.

Напомним, Рыбакина в третий раз участвует в WTA Finals и впервые в карьере вышла в плей-офф турнира. Ранее в Эр-Рияде Рыбакина победила американку Аманду Анисимову (4-я), польку Игу Швентек (2-я) и россиянку Екатерину Александрову (10-я).

Добавим, что во втором полуфинале сойдутся первая ракетка мира Арина Соболенко из Беларуси и американка Амандой Анисимовой (№ 4). Итоговый турнир WTA проходит с 1 по 8 ноября, его общий призовой фонд составляет 15 500 000 долларов. Победительница одиночного разряда получит 2 540 000 долларов и 500 очков рейтинга.

