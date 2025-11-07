Ричмонд
«Интер» опубликовал пост на казахском языке после матча с «Кайратом»

Пресс-служба миланского «Интера» опубликовала пост на казахском языке после победы над алматинским «Кайратом» (2:1) в четвёртом туре общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, передают Vesti.kz.

Источник: UEFA

«Нерадзурри» выложили видео, в котором смонтированы эпизоды с матча на стадионе «Джузеппе Меаца», где главными героями ролика стали авторы голов в ворота «Кайрата» — аргентинец Лаутаро Мартинес и бразилец Карлос Аугусто.

«Отличная игра, даже в версии 2016 года», — говорится в посте «Интера» на казахском языке.

Отметим, что для «Интера» эта победа стала четвёртой в четырёх играх нового сезона Лиги чемпионов. В активе «Кайрата» остался один балл.

Следующие матчи «Кайрата» в Лиге чемпионов

?26 ноября: «Копенгаген» — «Кайрат» (в 22:45)
?9 декабря: «Кайрат» — «Олимпиакос» (в 20:30)
?20 января: «Кайрат» — «Брюгге» (в 20:30)
?29 января: «Арсенал» — «Кайрат» (в 01:00).