Дмитрий Мазепин: «Меня в World Aquatics спросили, что будет, если в водном поло встретятся сборные РФ и Украины. Я ответил, что мы будем соблюдать спортивный принцип»

«Меня в World Aquatics спросили, что будет, если на соревнованиях по водному поло встретятся сборные России и Украины. Я ответил: “Будьте уверены, сборная России сделает все, чтобы победить, но мы будем соблюдать спортивный принцип. В праздничный день, 4 ноября, World Aquatics сделала нам подарок и восстановила единство нашей федерации, допустив сборные России и Белоруссии до международных соревнований по водному поло. Сегодня утром до всех соревнований, включая синхронное плавание и водное поло, нас допустила европейская ассоциация. Как итог — все наши спортсмены допущены до соревнований.