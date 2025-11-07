Десятикратная чемпионка мира Жюлия Симон дисквалифицирована на месяц после приговора по делу о мошенничестве

Ранее десятикратная чемпионка мира по биатлону Симон призналась, что совершала покупки чужой кредитной картой на сумму более тысячи евро. Ущерб понесли три человека, в том числе ее партнерша по команде — олимпийская чемпионка Жюстин Брезаз‑Буше.