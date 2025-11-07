Fan ID будут внедрять в другие виды спорта

18 июня 2025 года вице-спикер Госдумы Владислав Даванков в обращении к главе Минспорта РФ Михаилу Дегтяреву заявил, что в России необходимо отменить Fan ID для детей в возрасте до 14 лет. Введение карты болельщика негативно повлияло на посещаемость футбольных матчей, а необходимость получать документ даже на детей создала бюрократическую нагрузку на семьи.