Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жюлия Симон не будет подавать апелляцию на решение о дисквалификации

Адвокат французской биатлонистки Жюлии Симон заявил, что спортсменка не будет подавать апелляцию на решение дисциплинарной комиссии Федерации лыжного спорта Франции о ее дисквалификации.

Источник: Спортс"

Симон была дисквалифицирована на шесть месяцев (пять из них условно) после приговора суда по делу о мошенничестве. Решение вступило в силу 7 ноября. Она пропустит первый этап Кубка мира, который стартует 29 ноября в шведском Эстерсунде.

Суд в Альбервиле приговорил Симон к трехмесячному условному сроку и штрафу в размере 15 тысяч евро.

"Жюлия Симон хочет положить конец этому делу. Мы спокойно обсудили факты. Санкции федерации зачастую строже уголовных наказаний, и мы ожидали подобного исхода.

Мы принимаем это решение. С этого момента она сосредоточена на предстоящих спортивных мероприятиях, поэтому апелляцию подавать не будет", — сказал адвокат Симон Кристиан Борель.