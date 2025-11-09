Рыжков о результатах батутистов на ЧМ-2025: «Очень сильно сказывалось отсутствие международных соревнований»

Россияне после двух медальных дней завоевали одну золотую, три серебряные и одну бронзовую награду.
10 спортсменов пропустили турнир из-за того, что не получили визы.
"Очень сильно сказывалось отсутствие международных соревнований, я думаю, что мы справимся, но победы пока рано праздновать, потому что завтра у нас заключительный день — день финалов в том числе в синхронных прыжках.
В том составе, в котором мы приехали на чемпионат мира по не зависящим от нас причинам, я, конечно, понимал, что будет не просто сложно, а крайне сложно. У нас команды были не укомплектованы полностью в двойном минитрампе, в акробатической дорожке у мужчин и женщин. Мы, грубо говоря, решали все на коленке", — рассказал Рыжков.