Рыбакина отказалась от фото с главой WTA. Во Франции отреагировали

Ранее хорватский тренер Рыбакиной Стефано Вуков был дисквалифицирован и лишён права работать в теннисе на неопределённый срок из-за возможного нарушения кодекса поведения. После снятия запрета он вновь приступил к работе с казахстанской теннисисткой.

Рыбакина вошла в историю как первая теннисистка из азиатской страны, выигравшая Итоговый турнир WTA. До неё представительницы Азии, такие как китаянки Ли На (2013) и Чжэн Циньвэнь (2024), достигали лишь финала этих престижных соревнований.