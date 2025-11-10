Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рыбакина отказалась от фото с главой WTA. Во Франции отреагировали

Французский журналист Бенуа Майлин отреагировал на решение казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной не фотографироваться с генеральным директором WTA (Женская теннисная ассоциация) Порше Арчер после финала Итогового турнира WTA в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), передают Vesti.kz.

Источник: Reuters

В решающем матче Рыбакина обыграла первую ракетку мира из Беларуси Арину Соболенко и впервые в карьере стала победительницей WTA Finals.

«Ох, становится жарко. Рыбакина отказалась фотографироваться с главой WTA, которая, между прочим, только что вручила ей чек на 5 235 000 долларов. Бизнес не может быть легким, Елена», — написал Майлин в соцсетях.

Ранее хорватский тренер Рыбакиной Стефано Вуков был дисквалифицирован и лишён права работать в теннисе на неопределённый срок из-за возможного нарушения кодекса поведения. После снятия запрета он вновь приступил к работе с казахстанской теннисисткой.
Рыбакина вошла в историю как первая теннисистка из азиатской страны, выигравшая Итоговый турнир WTA. До неё представительницы Азии, такие как китаянки Ли На (2013) и Чжэн Циньвэнь (2024), достигали лишь финала этих престижных соревнований.

Узнать больше по теме
Биография Арины Соболенко: карьера и личная жизнь теннисистки
Белорусская теннисистка — один из ярких примеров того, что на постсоветском пространстве в виде спорта могут преуспевать не только представители России. Сегодня именно Арина является сильнейшим представителем в виде спорта в странах СНГ. А ее история наглядно показывает, что за таким успехом стоит тяжелый путь.
Читать дальше