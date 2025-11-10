Евгений Рылов: «Переболел “короной”, у меня вылез стрептококк. Сейчас полностью вылечился, но надо смотреть, что будет дальше»

— В целом эта болезнь сама по себе находится в каждом человеке. Она может просто в сонном режиме быть. Это бактерия — она есть практически у всех. Проблема в том, когда она активная. Есть острая фаза, есть спящая фаза, есть пассивная фаза. У меня была пассивная. Она не влияет на обычного спортсмена. Да и на спортсмена в обычном режиме не влияет.