Доротея Вирер: «Не всем выпадает шанс завершить карьеру на домашней Олимпиаде. Хочу выложиться по полной в последний раз»

Четырехкратная чемпионка мира по биатлону Доротея Вирер высказалась о том, что предстоящий сезон будет последним в ее карьере.

Источник: Sports

«У меня очень смешанные чувства, и впереди меня ждет особенный сезон. Хочу выложиться по полной в последний раз. Безусловно, будет много эмоций. Не всем выпадает шанс завершить карьеру на домашней Олимпиаде», — сказала Вирер.

Также она ответила на вопрос о роли знаменосца на открытии Игр.

«Несколько спортсменов могут претендовать на эту честь. У меня первая гонка в Антхольце уже на следующий день после церемонии открытия в Милане. Но это, конечно, было бы большой честью для меня», — добавила биатлонистка.