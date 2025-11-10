Вульф: «Закончу карьеру в медиафутболе, если не найду подходящие условия. Стану селекционером в проф»

«Я был расстроен и долго переживал после ухода из 2Drots. Это правда, что я могу закончить карьеру медиафутболиста. Есть предложения от нескольких команд, в том числе от “Альтерона”. Но если не будет подходящих условий или не сможем договориться, то придется закончить. Что еще остается делать?
Не знаю, какие потолки в командах, но мои условия выше среднего. Не будем называть цифры. Но я бы хотел остаться в медиафутболе.
Не хочу продолжать модельную карьеру. Хотел бы стать селекционером в проффутболе. Есть знакомый, который работает в Дубае. Недавно, на последней игре с Lit Energy, мы встретились, и он мне предложил работу", — заявил экс-хавбек 2D.