Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Климент Колесников: «Никогда не стремился взять автограф у Фелпса. Если возьму автограф у одного, нужно будет заполнять всю коллекцию»

Пловец Климент Колесников прокомментировал победы на чемпионате России на короткой воде в Казани.

Источник: Спортс"

Сегодня он победил на дистанциях 50 м на спине и 100 м комплексом.

"У меня уже этих медалей много, места остается дома все меньше. Дети ко мне часто подходят, просят автографы, иногда отдаю медали им. Иной раз дети, которые просят автографы, даже не знают меня. Для медалей с больших соревнований хотелось бы сделать какую-то витрину.

Хотел бы я взять автограф у Фелпса? Я никогда к этому не стремился, потому что знаю, что если возьму автограф у одного, тогда нужно будет заполнять всю коллекцию. Я одним не остановлюсь, тогда нужен будет альбом, и я бы подходил уже ко всем", — сказал Колесников.