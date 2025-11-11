Международная федерация фехтования обязала страны впускать всех, кто имеет право на участие в турнирах FIE

Это касается спортсменов, команд и официальных лиц, имеющих право на участие в состязаниях под эгидой FIE.
Федерация будет требовать письменные гарантии, что все участники турниров «смогут въехать в страну и соревноваться без какой-либо формы дискриминации, в том числе иметь право на равное обращение в соответствии с применимым протоколом для всех участников».
«В случае невыполнения гарантий FIE будет готова принять соответствующие меры, включая перенос, изменение места проведения или отмену мероприятия и другие», — говорится в заявлении.