Савелий Коростелев: «Хотел бы принять участие в Кубке мира — а кто бы отказался? Там выступает Клэбо, лучший лыжник в истории»

Российский лыжник Савелий Коростелев высказался о недопуске россиян к соревнованиям Международной федерации лыжных видов спорта (FIS).

Источник: Спортс"

Совет FIS 21 октября продлил отстранение россиян от турниров, действующее с 2022 года. Спортсмены не смогут принять участие в отборочных соревнованиях на Олимпийские игры-2026.

«Я бы хотел выступить на Кубке мира. А кто бы отказался? Там участвует парень по имени Йоханнес Клэбо. Все в команде работают над тем, чтобы стать лучше, а Йоханнес — лучший в мире, лучший в истории. Все хотят соревноваться с лучшими», — сказал Коростелев.

«Йоханнес тренируется здесь вместе с нами [в Ливиньо], и при этом нет никаких проблем. Когда мы приезжаем в Европу, все спокойно с нами общаются. Спортсмены высказываются в интервью, но никогда не предпринимали каких-либо действий против нас. Через спортсменов государство транслирует свою позицию», — приводит слова лыжника NRK.

