Егор Сорин: «Клэбо сильно разочаровал меня тем, что радовался недопуску россиян. Это дико и по-человечески неправильно»

Тренер Егор Сорин заявил, что был удивлен и разочарован тем, как норвежец Йоханнес Клэбо отреагировал на решение FIS не допускать россиян на турниры.

Совет Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) 21 октября продлил отстранение россиян от турниров, действующее с 2022 года. Спортсмены не смогут принять участие в отборочных соревнованиях на Олимпийские игры-2026.

"Меня удивил Йоханнес Клэбо. Не прошло и часа после принятия решения [о недопуске], а он уже написал, как рад, что решение было принято в соответствии с его убеждениями.

То есть люди плачут после этого решения, для них это трагедия, а он радуется. И не просто радуется, а еще и пишет об этом в соцсетях. Для меня это дико и по-человечески совершенно неправильно.

Для меня это стало сильным разочарованием. Все-таки я считаю, что он — король лыж на лыжне. Но в жизни все-таки ему еще до статуса короля очень далеко", — сказал тренер российских лыжников в интервью SVT.

Три страны задавили FIS и не пустили российские лыжи на Олимпиаду.

? Наши лыжники не едут на Олимпиаду: норвежцы ликуют, Россия собирается в суд.