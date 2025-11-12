Елдос Сметов рассказал, когда снова выйдет на татами

Сметов заявил пресс-службе Управления спорта города Алматы, что он сейчас проходит курс реабилитации и постепенно восстанавливается после травмы.
Ожидается, что тренировки Сметов возобновит уже в декабре, а полноценное возвращение на татами запланировано на 2026 год.
Конкретные турниры, в которых он примет участие, пока не определены — всё будет зависеть от хода восстановления, готовности к нагрузкам и набора оптимальной формы.
Елдос Сметов — один из самых титулованных дзюдоистов Казахстана. На его счету олимпийские медали всех достоинств: золото Парижа-2024, серебро Рио-2016 и бронза Токио-2020.