Елдос Сметов рассказал, когда снова выйдет на татами

Казахстанский дзюдоист Елдос Сметов сообщил, когда планирует вернуться к соревнованиям после операции на плече, передают Vesti.kz.

Сметов заявил пресс-службе Управления спорта города Алматы, что он сейчас проходит курс реабилитации и постепенно восстанавливается после травмы.

Ожидается, что тренировки Сметов возобновит уже в декабре, а полноценное возвращение на татами запланировано на 2026 год.

Конкретные турниры, в которых он примет участие, пока не определены — всё будет зависеть от хода восстановления, готовности к нагрузкам и набора оптимальной формы.

Елдос Сметов — один из самых титулованных дзюдоистов Казахстана. На его счету олимпийские медали всех достоинств: золото Парижа-2024, серебро Рио-2016 и бронза Токио-2020.