Михаил Щербаков: «Мне нравится этот “день сурка”: просыпаться, идти на тренировку, отработать и отдохнуть. А потом повторять это изо дня в день»

— Очень много. И я это люблю. Мне нравится сидеть в «Искре» и готовиться к соревнованиям на протяжении пяти месяцев. Мне нравится этот «день сурка»: просыпаться, идти на тренировку, отработать и отдохнуть. А потом повторять это изо дня в день.