В рейтинге доверия у россиян Губерниев опередил Пугачеву, Галицкого, Тарасову, Дурова и Костомарова

В России представлен рейтинг топ-100 лидеров мнений по доверию среди россиян. Его подготовил РОМИР, изучив, кому из публичных личностей больше всего доверяют россияне. Рейтинг был составлен по итогам осенних месяцев 2025 года.

Источник: РИА "Новости"

В описании рейтинга сообщается: «Ежеквартальное измерение производится на базе лонгитюдной системы РОМИР, объединяющей 15 тыс. домохозяйств и 40 тыс. респондентов, репрезентативно представленных по всей России. Россияне старше 14 лет ответили на вопрос: “Кому из публичных личностей России вы доверяете? Назовите 7 человек, где первым будет тот, кому вы доверяете больше всего”. По результатам замера составлен рейтинг доверия публичным личностям России (за исключением иностранных агентов)».

Топ-10 данного рейтинга выглядит следующим образом: 1. Владимир Соловьев; 2. Никита Михалков; 3. Андрей Малахов; 4. Константин Хабенский; 5. Павел Воля; 6. Дмитрий Нагиев; 7. Ксения Собчак; 8. Ольга Скабеева; 9. Маргарита Симоньян; 10. Олег Газманов.

Хоккеист Александр Овечкин в рейтинге доверия у россиян занял 15-е место, а спортивный комментатор Дмитрий Губерниев — 20-е.

Овечкин и Губерниев опередили, в частности, Аллу Пугачеву (35-е место), Хабиба Нурмагомедова (48), Ляйсан Утяшеву (53), Алину Кабаеву (61), Сергея Галицкого (62), Артема Дзюбу (72), Татьяну Тарасову (77), Федора Бондарчука (79), Павла Дурова (80), Романа Костомарова (81), Игоря Крутого (85), Федора Емельяненко (90), Юлию Барановскую (92) и многих других.

