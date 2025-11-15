Ангелина Мельникова получила золотую майку по итогам тура Бундеслиги, заняв первое место

В субботу Мельникова, выступавшая за клуб TSV Tittmoning-Chemnitz, набрала на четырех снарядах 55,40 балла. Второй стала Сильвия Штор из TG Mannheim (53,75), третьей — Карина Шонмайер из TSV Tittmoning-Chemnitz (53,70).
Команда Мельниковой заняла первое место и в общем зачете тура (205,05), вторыми стали гимнастки из TG Mannheim (197,35), третьими — представительницы MTV Stuttgart (191,15).
Финал женской Бундеслиги, в котором также планирует участвовать россиянка, состоится 29 ноября в Гейдельберге.
Мельниковой 25 лет, она олимпийская чемпионка и трехкратная чемпионка мира по спортивной гимнастике.