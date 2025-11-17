Евгения Чикунова: «Боюсь открытой воды. В бассейне вижу дно, а в открытых водоемах просто жутко»

— Вообще, я боюсь открытых водоемов. Может быть, с практикой и опытом этот страх бы ушел. Если я плаваю в бассейне, вижу дно, и там все прозрачно, а в открытых водоемах просто жутко. Даже если бы мне сказали, что там нет ни одной рыбки, все равно идти туда страшно. Что касается крокодилов и Олимпиады в Австралии, даже не знаю, что сказать.