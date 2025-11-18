«Надо этот РФС разогнать к чертям, а футболистам платить три копейки. Мяч даже пинать не могут, позорище. Не удивлюсь, если они и Монголии проиграют». Александр Тихонов о 0:2 с Чили

"Я не удивлюсь, если они и Монголии проиграют. Я всегда прав по футбольным вопросам. Что могу сказать, это позор. Мне мои друзья передают информацию, что бюджет футбольных клубов выше, чем у хоккейных. Но ведь на хоккее арены битком всегда в отличие от футбола.
Надо весь этот РФС перелопатить, разогнать к чертям и сделать устав такой, чтобы футболистам платили по три копейки. Они все равно больше ничего не умеют, хотя и мяч даже пинать не могут. Позорище, просто позорище, причем в других видах спортсменов критикуют, ругают, а с этих как с гуся вода", — сказал Тихонов.