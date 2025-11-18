Жанмонно, Брезаз-Буше, Фийон-Майе, Жаклен и Перро вошли в состав сборной Франции на этап Кубка мира в Эстерсунде

Сборная Франции.
Мужчины.
Эмильен Клод.
Фабьен Клод.
Кентен Фийон-Майе.
Эмильен Жаклен.
Эрик Перро.
Антонен Гигонна.
Женщины.
Жюстин Брезаз-Буше.
Лу Жанмонно.
Осеан Мишлон.
Жанна Ришар.
Камиль Бене.
Жилонн Гигонна.
Амандин Менжен.
Стал известен состав сборной Франции по биатлону на первый этап Кубка мира, который пройдет в Эстерсунде с 29 ноября по 7 декабря.
Сборная Франции.
Мужчины.
Эмильен Клод.
Фабьен Клод.
Кентен Фийон-Майе.
Эмильен Жаклен.
Эрик Перро.
Антонен Гигонна.
Женщины.
Жюстин Брезаз-Буше.
Лу Жанмонно.
Осеан Мишлон.
Жанна Ришар.
Камиль Бене.
Жилонн Гигонна.
Амандин Менжен.