Герман о словах Егорова, что «Амкал» «втихую» убрал Блатова и Чужого: «Дроты» ##### сделали, а плохие мы"

Дмитрий Егоров: «При всем уважении к легендам 2D. Блата и Чужого, который за “Амкал” реально жопу был готов поставить и рамсил со всеми от души за “Амкал”, просто втихую выперли. Без голосований.
Ну, а так — «дроты» чуть попробовали поугарать в стиле «Броуков» — и сразу хейт".
Герман Эль Класико: «Опять мы плохие. “Дроты” ##### [плохо] сделали, а плохой “Амкал”. Никогда такого не было.
Мне очень смешно по поводу Блата, Учитывая, что он сам уходил. Тогда он улетел из России и перестал быть в «Амкале». Это была его инициатива. Его никто не выгонял".
Напомним, в телеграм-канале 2Drots появились посты, где болельщикам предложили решить судьбу футболистов клуба Гаучо и Сэмио: оставить в команде, отправить в аренду или продать.
