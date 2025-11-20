Есипенко о выходе в полуфинал Кубка мира: «Особо не зацикливался на результате. Хочу получать удовольствие от игры»

— Это был напряженный матч с самого начала. Вы оба хорошо выступили в тай-брейках: вы обыграли Каймера, Сэм недавно выбил Дубова. Насколько уверенно вы чувствовали себя перед этими тай-брейками?
— Честно говоря, мне было все равно. У меня та же стратегия, что и всегда, поэтому я особо не зацикливался на результате. В целом хочу получать удовольствие от игры. Я проиграл вторую партию, но был довольно уверен в себе. Это совсем меня не выбило из колеи, я продолжил играть и, думаю, в двух последних партиях сыграл неплохо.
— Такое отношение — расслабленность и спокойствие — сохранится ли теперь, когда вы так близки к турниру претендентов, выходя в полуфинал? Останетесь ли вы таким же спокойным или напряжение возрастет, раз вы так близко?
— Постараюсь сохранить это, но, думаю, раз я теперь здесь до конца, кое-что может измениться. В любом случае постараюсь не терять этого настроя.
— Мы недавно узнали, что некоторые игроки бронировали выезд из отеля значительно раньше. А у вас как с поездками и бронированием — ведь на Кубке мира заранее не знаешь, когда уедешь. Расскажите о своих планах, которые, возможно, приходилось менять.
— Да, сейчас я меняю бронь примерно каждые три дня. Сначала бронировал на восемь дней, как на два тура, а потом просто продлевал и продлевал. Вчера звонили с ресепшена, напоминали о выезде, но мне удалось снова продлить.
— Раз вы теперь знаете, что останетесь до конца и сможете обустроиться, как собираетесь готовиться к последним, самым напряженным раундам — не только шахматно, но и психологически?
— Знаете, я смотрю сериал вместе с моим секундантом Давидом Паравяном. Мы смотрим «Очень странные дела». Я пересматриваю его во второй раз, потому что знаю, что выходит последний сезон и многое забыл. Давид этот сериал раньше не смотрел, так что мы его пересматриваем. Мне это нравится, и после партии приятно, наконец, посмотреть сериал.
— Мой последний вопрос: я смотрела ваши другие интервью, вы говорили, что удача — большая составляющая успеха на этом Кубке мира. Насколько вы в это верите и какие еще факторы, по-вашему, влияют?
— Да, я думаю, в этом формате вы играете две классические партии, и обычно никто не хочет рисковать, получаются две ничьи, а потом в рапиде… Я считаю, что нужно играть больше партий, чтобы действительно выявить сильнейшего.
Мне кажется, поэтому в турнире столько неожиданных результатов — на короткой дистанции всё может случиться. Так что, по моему мнению, чтобы определить лучшего игрока, нужно больше партий, — сказал Есипенко в интервью телеграм-каналу «Шахматный вестник».