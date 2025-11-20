Глава МОК Ковентри: «Нам надо обеспечить, чтобы сила спорта была способна строить мосты и объединять нас. Мы верим в это в олимпийском движении»

В среду Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию с призывом к олимпийскому перемирию во всех вооруженных конфликтах на время зимней Олимпиады-2026, которая пройдет с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д’Ампеццо.
«Полагаю, нам надо обеспечить, чтобы сила спорта была способна строить мосты и объединять нас. Мы верим в это в олимпийском движении. Мы собираемся продолжать обеспечивать возможность для атлетов из всех уголков мира собираться мирно для того, чтобы соревноваться», — сказала Ковентри в общении с журналистами в штаб-квартире ООН.
