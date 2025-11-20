Призер Пекина-2022 Аввакумова может стать тренером сборной России по прыжкам с трамплина

Она планировала завершать карьеру, но тем не менее находится в сфере интересов и федерации, и тренерского штаба сборной команды по прыжкам с трамплина. В настоящий момент она является консультантом женской сборной по прыжкам с трамплина параллельно с судейством не на общественных началах, а фактически на официальном контракте с федерацией с весны этого года.