Кентен Фийон-Майе: «Было бы настоящей честью стать знаменосцем Франции на Олимпиаде-2026. Пока не хочу говорить о решении, жду дополнительной информации»

"Пока не хочу говорить о решении, жду дополнительной информации. В целом, могу повторить то же, что уже говорил: для меня было бы настоящей честью стать знаменосцем. Немногие удостаивались этого в истории Олимпийских игр, а на зимних — еще меньше.
Нужно, чтобы это идеально вписывалось в календарь. Я должен убедиться, что между переездами, восстановлением и подготовкой это не помешает моей работе. Я много думаю об этом, решение непростое", — сказал двукратный олимпийский чемпион и шестикратный чемпион мира Фийон-Майе.
На Олимпиаде-2026 первые медали в биатлоне будут разыграны через два дня после церемонии открытия.