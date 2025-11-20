Ричмонд
Международная федерация гимнастики присвоила нейтральный статус 250 россиянам

Международная федерация гимнастики (FIG) в общей сложности присвоила нейтральный статус 250 россиянам: спортсменам, тренерам, судьям и представителям медицинского персонала.

Источник: Спортс"

Из 250 человек 88 представляют прыжки на батуте, 85 — художественную гимнастику, 67 — спортивную гимнастику, 10 — спортивную аэробику.

Нейтральный статус от FIG также получили 105 белорусов.