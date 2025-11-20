«Взяли бы Мбаппешку, Крапа, президентов команд. Так хоть смотреть интереснее будет». Эдамс о сборной Медиалиги

Так хоть смотреть интереснее будет. А от того, что медийные пацаны выйдут на поле на 10−15 минут — ничего не изменится. Тому есть живые доказательства в Кубке России, а может еще и резонанс получится. И понятно, что составы это расширенные и, наверно, не утвержденные. Но уверен, будет близко к этому и никого из медийных пацанов не позовут.