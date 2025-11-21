Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сборная России в ближайшее время получит новую экипировку на сезон, сообщил Майгуров

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров сообщил, что в ближайшее время сборная получит новый комплект экипировки на сезон.

Источник: Спортс"

«Я сам использую эту форму — бегаю, выступаю на соревнованиях “мастерс”. Имея определенный опыт с этой экипировкой, могу сказать, что в большинстве своем претензии были необоснованны. На днях спортсмены получат новую форму этого сезона.

В такой же, только в другом дизайне, сейчас выступают спортсмены Тюмени, Ханты-Мансийска. С их стороны каких-либо вопросов по форме нет, поэтому, я думаю, что и у других спортсменов все тоже будет в порядке", — сказал Майгуров.

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев сообщал о «массовых жалобах» биатлонистов сборной России на экипировку.