Шэмс Чарания: «Чонси Биллапс не собирается признавать вину по делу о мошенничестве на ставках, процесс займет как минимум 6−12 месяцев»

Главный тренер «Портленда» и члена Зала славы баскетбола имени Нейсмита Чонси Биллапс был арестован ФБР в связи с двумя федеральными расследованиями карточного мошенничества и незаконной ставочной деятельности.

Главный тренер «Портленда» и члена Зала славы баскетбола имени Нейсмита Чонси Биллапс был арестован ФБР в связи с двумя федеральными расследованиями карточного мошенничества и незаконной ставочной деятельности. Биллапс будет отвечать по обвинениям в мошенничестве и отмывании денег. Оба обвинения могут принести сроки до 20 лет.

«Чонси Биллапс не собирается признавать вину. Это будет длительный процесс, который займет минимум 6−12 месяцев», — еще раз подтвердил предварительные сведения инсайдер Шэмс Чарания.