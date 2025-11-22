Чемпионат России по хоккею с мячом. «СКА-Нефтяник» сыграет с «Енисеем», московское «Динамо» против казанского и другие матчи

Чемпионат России по хоккею с мячом.
Первый этап.
СКА-Нефтяник — Енисей — 6.00.
Волга — Водник — 12.00.
Сибсельмаш — Саяны — 12.00.
Кузбасс — Уральский трубник — 13.00.
Родина — Старт — 13.00.
Динамо Москва — Динамо Казань — 13.15.
Турнирное положение: Динамо Москва — 9 очков (3 игры), Водник — 9 (3), СКА-Нефтяник — 6 (2), Кузбасс — 6 (2), Уральский трубник — 6 (3), Енисей — 3 (2), Ак-Барс Динамо — 1 (2), Волга — 1 (2), Сибсельмаш — 0 (2), Родина — 0 (2), Старт — 0 (2), Саяны — 0 (3).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.