Командный чемпионат мира (жен). ½ финала. Россия сыграет с Китаем, Азербайджан встретится с Казахстаном

Сборная России, выступающая в нейтральном статусе под флагом ФИДЕ, сыграет с командой Китая.
Командный чемпионат мира.
Женщины.
Линарес, Испания.
½ финала.
Начало партий — 15:30 по московскому времени.
Россия — Китай.
Азербайджан — Казахстан.
ПРИМЕЧАНИЕ: контроль времени 45 минут с добавлением 30 секунд на каждый ход (начиная с первого). За победу в партии начисляется 2 очка, за ничью — 1. Тай-брейк играется в формате блица 3+2.
Составы команд.
Россия: Александра Горячкина, Екатерина Лагно, Полина Шувалова, Лея Гарифуллина, Анна Шухман, Ольга Гиря.
Китай: Хоу Ифань, Сун Юйсинь, Лу Мяои, Го Ци, Чжай Мо, Ли Сюэи.
Азербайджан: Ульвия Фаталиева, Говхар Бейдуллаева, Ханым Баладжаева, Гюльнар Мамедова, Аян Аллахвердиева, Илаха Кадымова.
Казахстан: Бибисара Асаубаева, Меруерт Камалиденова, Ксения Балабаева, Зарина Нургалиева, Эльназ Калиахмет.
Результаты ¼ финала.