Шорт-трек. Мировой тур. 3-й этап. Крылова выступит в утешительном полуфинале, Николаев, Посашков и Матвеева — в утешительных четвертьфиналах

Мировой тур по шорт-треку.
Третий этап.
Гданьск, Польша.
Женщины.
1000 м.
Елена Серегина выбыла в утешительном четвертьфинале.
500 м.
Алена Крылова выступит в утешительном полуфинале (начало — 14:03 мск 23 ноября).
1500 м.
Анна Матвеева выступит в утешительном четвертьфинале (начало — 14:31 мск 23 ноября).
Мужчины.
1500 м.
Даниил Николаев выступит в утешительном четвертьфинале (начало — 12:04 мск 22 ноября).
1000 м.
Иван Посашков выступит в утешительном четвертьфинале (начало — 12:48 мск 23 ноября).