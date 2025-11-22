Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Коньки. Кубок мира. 2-й этап. Коржова заняла 11-е место на дистанции 3000 м

Россиянка Ксения Коржова заняла 11-е место на дистанции 3000 метров на этапе Кубка мира по конькобежному спорту в Калгари.

Источник: Спортс"

Кубок мира по конькобежному спорту.

2-й этап.

Калгари, Канада.

Женщины.

3000 м.

1. Йой Бене (Нидерланды) — 3.54,42.

2. Рагне Виклунд (Норвегия) — 3.55,25.

3. Валери Мальте (Канада) — 3.56,45…

11. Ксения Коржова (Россия) — 4.01,74.