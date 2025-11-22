Коньки. Кубок мира. 2-й этап. Коржова заняла 11-е место на дистанции 3000 м

Кубок мира по конькобежному спорту.
2-й этап.
Калгари, Канада.
Женщины.
3000 м.
1. Йой Бене (Нидерланды) — 3.54,42.
2. Рагне Виклунд (Норвегия) — 3.55,25.
3. Валери Мальте (Канада) — 3.56,45…
11. Ксения Коржова (Россия) — 4.01,74.
Россиянка Ксения Коржова заняла 11-е место на дистанции 3000 метров на этапе Кубка мира по конькобежному спорту в Калгари.
