Российские тхэквондисты Казанчев и Чекалин взяли золото на чемпионате Европы среди юниоров

Российские тхэквондисты выиграли две золотые медали в заключительный день чемпионата Европы среди юниоров в швейцарском Эгле.

Источник: Спортс"

Казбулат Казанчев победил в весовой категории до 68 кг, Александр Чекалин — в весе до 73 кг.

Всего на турнире сборная России завоевала пять золотых, одну серебряную и четыре бронзовые медали. Российские спортсмены выступали в нейтральном статусе.