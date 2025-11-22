В Красноярске арестовали двух титулованных спортсменов сборной России

Спортсмены подозреваются в причастности к хищению 11 миллионов рублей, выделенных из бюджета на покупку спортивных саней. Обвинение Репилову и Перетягину предъявлено по статье ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере), при этом больше никаких подробностей пока нет.