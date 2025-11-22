В Красноярске арестовали двух титулованных спортсменов сборной России

Спортсмены подозреваются в причастности к хищению 11 миллионов рублей, выделенных из бюджета на покупку спортивных саней. Обвинение Репилову и Перетягину предъявлено по статье ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере), при этом больше никаких подробностей пока нет.
Репилов трижды в своей карьере выигрывал чемпионат мира — в 2020 и 2021 годах. Также он трехкратный призер мирового первенства 2017 года, шесть раз саночник завоевывал медали на чемпионате Европы. Также Репилов дважды выигрывал Кубок мира.
Перетягин в материалах суда фигурирует как специалист ФБГУ «Центр спортивной подготовки сборных команд России». В составе национальной российской команды он выходил на старты с 2012 года, а в 2015 году завоевал серебряную награду чемпионата Европы в одиночных соревнованиях.