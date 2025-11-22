Пригода, Гринев, Щеголев, Гайфутдинова одержали победы на Кубке сильнейших по плаванию на короткой воде, другие результаты

22 ноября завершился третий соревновательный день.
Плавание на короткой воде.
Кубок сильнейших.
Минск, Беларусь.
Женщины.
50 м, спина.
1. Алина Гайфутдинова — 26,49.
2. Милана Степанова — 26,64.
3. Анастасия Шкурдай (Беларусь) — 26,69.
800 м, вольный стиль.
1. Арина Пантина — 8.34,71.
2. Скарлетт Ле Ру (ЮАР) — 8.54,32.
3. Алеся Акинчиц (Беларусь) — 8.55,63.
Мужчины.
200 м, баттерфляй.
1. Иван Шамшурин (Беларусь) — 1.53,20.
2. Александр Кудашев — 1.55,36.
3. Григорий Вековищев — 1.56,14.
100 м, вольный стиль.
1. Владислав Гринев — 46,90.
1. Александр Щеголев — 46,90.
3. Бенедек Бона (Венгрия) — 48,38.
50 м, брасс.
1. Кирилл Пригода — 25,73.
2. Илья Шиманович (Беларусь) — 25,79.
3. Олег Костин — 26,14.