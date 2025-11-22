Ричмонд
Пригода, Гринев, Щеголев, Гайфутдинова одержали победы на Кубке сильнейших по плаванию на короткой воде, другие результаты

Российские пловцы Кирилл Пригода, Владислав Гринев, Александр Щеголев, Алина Гайфутдинова и Арина Пантина одержали победы на Кубке сильнейших в Минске.

Источник: Спортс"

22 ноября завершился третий соревновательный день.

Плавание на короткой воде.

Кубок сильнейших.

Минск, Беларусь.

Женщины.

50 м, спина.

1. Алина Гайфутдинова — 26,49.

2. Милана Степанова — 26,64.

3. Анастасия Шкурдай (Беларусь) — 26,69.

800 м, вольный стиль.

1. Арина Пантина — 8.34,71.

2. Скарлетт Ле Ру (ЮАР) — 8.54,32.

3. Алеся Акинчиц (Беларусь) — 8.55,63.

Мужчины.

1. Иван Шамшурин (Беларусь) — 1.53,20.

2. Александр Кудашев — 1.55,36.

3. Григорий Вековищев — 1.56,14.

100 м, вольный стиль.

1. Владислав Гринев — 46,90.

1. Александр Щеголев — 46,90.

3. Бенедек Бона (Венгрия) — 48,38.

50 м, брасс.

1. Кирилл Пригода — 25,73.

2. Илья Шиманович (Беларусь) — 25,79.

3. Олег Костин — 26,14.