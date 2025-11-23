Лыжи. «Хибинская гонка». Терентьева, Степанова, Пеклецова, Непряева, Смирнова, Сорина выступят с коньковой «разделке» на 10 км

Лыжные гонки.
Всероссийские соревнования «Хибинская гонка».
Кировск.
Женщины.
10 км, раздельный старт, свободный стиль.
Начало — 10:00 по московскому времени.
Старт-лист.
39. Екатерина Евтягина.
41. Олеся Ляшенко.
43. Дарья Белослудцева.
45. Карина Гончарова.
46. Алиса Жамбалова.
47. Ксения Шорохова.
48. Екатерина Шибекина.
49. Арина Кусургашева.
50. Дарья Канева.
51. Елизавета Пантрина.
52. Татьяна Сорина.
53. Лидия Горбунова.
54. Евгения Крупицкая.
55. Дарья Непряева.
56. Арина Каличева.
57. Алина Пеклецова.
58. Екатерина Смирнова.
59. Наталья Терентьева.
60. Вероника Степанова.