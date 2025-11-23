Командный чемпионат мира (жен). Россия сыграет с Азербайджаном в финале

Сборная России, выступающая в нейтральном статусе под флагом ФИДЕ, сыграет с командой Азербайджана.
Командный чемпионат мира.
Женщины.
Линарес, Испания.
Финал.
Начало партий — 13:30 по московскому времени.
Россия — Азербайджан.
ПРИМЕЧАНИЕ: контроль времени 45 минут с добавлением 30 секунд на каждый ход (начиная с первого). За победу в партии начисляется 2 очка, за ничью — 1. Тай-брейк играется в формате блица 3+2.
Составы команд.
Россия: Александра Горячкина, Екатерина Лагно, Полина Шувалова, Лея Гарифуллина, Анна Шухман, Ольга Гиря.
Азербайджан: Ульвия Фаталиева, Говхар Бейдуллаева, Ханым Баладжаева, Гюльнар Мамедова, Аян Аллахвердиева, Илаха Кадымова.
Результаты ½ финала.