Командный чемпионат мира (жен). Россия сыграет с Азербайджаном в финале

23 ноября в испанском Линаресе пройдет финал командного чемпионата мира по шахматам среди женщин.

Источник: Спортс

Сборная России, выступающая в нейтральном статусе под флагом ФИДЕ, сыграет с командой Азербайджана.

Командный чемпионат мира.

Женщины.

Линарес, Испания.

Финал.

Начало партий — 13:30 по московскому времени.

Россия — Азербайджан.

ПРИМЕЧАНИЕ: контроль времени 45 минут с добавлением 30 секунд на каждый ход (начиная с первого). За победу в партии начисляется 2 очка, за ничью — 1. Тай-брейк играется в формате блица 3+2.

Составы команд.

Россия: Александра Горячкина, Екатерина Лагно, Полина Шувалова, Лея Гарифуллина, Анна Шухман, Ольга Гиря.

Азербайджан: Ульвия Фаталиева, Говхар Бейдуллаева, Ханым Баладжаева, Гюльнар Мамедова, Аян Аллахвердиева, Илаха Кадымова.

