Досрочным финишем обернулся главный бой UFC с участием казахстанцев

В Дохе (Катар) состоялся турнир UFC Fight Night 265, главным событием которого стал бой в лёгком весе между армянином Арманом Царукяном (23−3) и новозеландцем Дэном Хукером (24−13), передают Vesti.kz.

Источник: UFC

Развязка наступила во втором раунде, когда Царукян провёл удушающий приём ручным «треугольником» и заставил соперника сдаться.

Для Царукяна это 23-я победа в карьере при трёх поражениях. А вот Хукер потерпел 13-ю неудачу, имея на счету 24 выигрыша.

Отметим, что в соглавном поединке ирландец Иэн Гэрри (17−1), бывший соперник Шавката Рахмонова (19−0), победил американца арабо-палестинского происхождения Белала Мухаммада (24−5).

Также в карде выступили два казахстанца — Бекзат Алмахан (12−3) и Асу Алмабаев (23−3). Алмахан по очкам уступил брату чемпиона UFC Илии Топурии — Александру (7−1), тогда как Алмабаев уверенно победил американца Алекса Переса (25−10).

