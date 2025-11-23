Досрочным финишем обернулся главный бой UFC с участием казахстанцев

Развязка наступила во втором раунде, когда Царукян провёл удушающий приём ручным «треугольником» и заставил соперника сдаться.
Для Царукяна это 23-я победа в карьере при трёх поражениях. А вот Хукер потерпел 13-ю неудачу, имея на счету 24 выигрыша.
Отметим, что в соглавном поединке ирландец Иэн Гэрри (17−1), бывший соперник Шавката Рахмонова (19−0), победил американца арабо-палестинского происхождения Белала Мухаммада (24−5).
Также в карде выступили два казахстанца — Бекзат Алмахан (12−3) и Асу Алмабаев (23−3). Алмахан по очкам уступил брату чемпиона UFC Илии Топурии — Александру (7−1), тогда как Алмабаев уверенно победил американца Алекса Переса (25−10).