«Отбросило в детство, когда мы в любую погоду играли в футбол и получали удовольствие». Лактионов о Суперкубке Медиалиги под снегом

— «Десятка» за год проиграла только один раз. Как вам это удалось?
— Это совместная работа всего коллектива. Прежде всего это работа ребят на футбольном поле и вне его. Они стали относиться к работе более профессионально. Бог вознаградил их за это.
— Как вам выезд в Минск? Пришлось играть в снегопад.
— Класс! Я сразу поддержал эту идею. Жалко, Азамат Тахирович [Мусагалиев] не смог поехать и поддержать вас. Для нас очень важно, когда он с нами. Минск — очень красивый город. Тут красивый стадион.
Еще тут замечательные люди, они приятны в общении и старались сделать наше нахождение в Минске наиболее комфортным. Мы ощутили это, когда жили в гостинице и приехали на стадион.
— Гудай сказал, что ему матч в снегу напомнил детские турниры.
— Мы выходим на футбольное, а оно все в снегу. Это отбросило в детство, когда мы в любую погоду выходили, все равно играли в футбол и получали удовольствие, — рассказал Лактионов коррспонденту Спортса«» Никите Касымову.
Играл в Южной Корее, ушел из претендента на ЛЧ в Медиалигу — и полюбил ее. Необычный тренер клуба Мусагалиева.