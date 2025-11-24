Коньки. Кубок мира. 2-й этап. Семенова выиграла масс-старт в дивизионе В

Конькобежный спорт.
Кубок мира.
Калгари, Канада.
Женщины, дивизион B.
Масс-старт.
1. Анастасия Семенова (Россия) — 8.25,39.
2. Орора Левос (Норвегия) — 8.26,25.
3. Сандрин Тас (Бельгия) — 8.26,63.
Россиянка Анастасия Семенова победила в масс-старте в дивизионе В на этапе Кубка мира по конькобежному спорту в канадском Калгари.
Конькобежный спорт.
Кубок мира.
Калгари, Канада.
Женщины, дивизион B.
Масс-старт.
1. Анастасия Семенова (Россия) — 8.25,39.
2. Орора Левос (Норвегия) — 8.26,25.
3. Сандрин Тас (Бельгия) — 8.26,63.