Коньки. Кубок мира. 2-й этап. Семенова выиграла масс-старт в дивизионе В

Россиянка Анастасия Семенова победила в масс-старте в дивизионе В на этапе Кубка мира по конькобежному спорту в канадском Калгари.

Источник: Спортс"

Конькобежный спорт.

Кубок мира.

Калгари, Канада.

Женщины, дивизион B.

Масс-старт.

1. Анастасия Семенова (Россия) — 8.25,39.

2. Орора Левос (Норвегия) — 8.26,25.

3. Сандрин Тас (Бельгия) — 8.26,63.